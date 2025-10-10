日本代表は10日、大阪府のパナソニックスタジアム吹田で行われるキリンチャレンジカップでパラグアイ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にパラグアイ代表のスターティングメンバーが発表され、初招集のFWディエゴ・ゴンサレスを先発抜擢。その他はブライトンでMF三笘薫とチームメートのMFディエゴ・ゴメスら南米予選で主力を担ったメンバーが名を連ねた。システムは4-2-3-1で森保一監督が前日会見で警戒を口にしてい