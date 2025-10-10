04 Limited Sazabysが、東京 TOYOTA ARENA TOKYOにて11月8日、9日に開催する単独公演『YON EXPO’25』を記念して、過去の『YON EXPO』3公演を3週にわたりノーカットで一挙配信する。 （関連：結束バンド×石原慎也、04 Limited Sazabys、大木伸夫、佐藤千亜妃……キャラと楽曲提供者によるシナジー） 配信は、10月11日21時からの『YON EXPO’19』よりスタート。なお、アーカイブ配信は行われない。