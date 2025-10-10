今月（10月）、女性にいきなり抱きつくなどしてわいせつな行為をした疑いで、岡山県総社市の男が逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは総社市槙谷の警備員の男（76）です。警察によりますと、男は5日午前7時50分ごろから午前8時ごろまでの間、岡山県南部に住む40代の女性の家を車で訪ね、女性にいきなり抱きつくなどして驚かせ、同意しない意思をまっとうすることが困難な状態にさせて、わいせつな行為をした疑