長岡市の国営越後丘陵公園では、秋の風物詩『コスモス』が見ごろを迎えています。 四季折々の花が楽しめる長岡市の国営越後丘陵公園。コスモスが見ごろを迎えていて、25万本が咲き誇っています。赤・白・ピンクの3色のコントラストが人気で、家族連れが秋の風景を楽しんでいました。 ■訪れた人 「こんないっぱいのコスモスを見たことがない、びっくりした。」 ■訪れた人 「ちょうど満開だから何より 美しい。」 ■国