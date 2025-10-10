県が周南市などと連携して去年から実証運行に取り組んでいる自動運転バス。今年も11月20日から1か月間運行されることになりました。県は、バスの運転士不足などに対応しようと、無人での自動運転バスの運行「レベル4」の実現に向け去年から周南市で実証運行を行っています。きょう（10日）、関係者会議が開かれ、今年は11月20日から1カ月にわたり 運行されることが示されました。今年の実証運行は、去年同様、乗車したオペレӦ