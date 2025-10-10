原発から30km圏内にある7つの自治体のトップが各省庁を回り、原子力防災対策に関する財政支援の拡充などを要望しました。 小千谷市や長岡市など6市1町のトップは、10日午後、財務省で斎藤洋明副大臣と面会し、要望書を手渡しました。今回の要望では屋内退避や避難に関する体制強化のほか、「原子力防災に関する負担が増大しているためこれに見合う適切な財政支援が必要」とし、電源三法交付金制度の対象拡大などを求めています