3連休のおでかけにおすすめです。下関市のデパートで開かれている『秋の大北海道市』には連日大勢の人が訪れています。大丸下関店の6階で行われている『秋の大北海道市』には、自然豊かな北の大地から届いたこだわりの逸品がずらりと並んでいます。こちらのお店の一番人気は、ステーキと焼肉が1度に楽しめる「デラックスステーキ弁当」です。（店員）「お肉はもうあの十勝ワイン漬けですので、甘みがあってです