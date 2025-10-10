きょうは金曜日、あすからは3連休ということでこれから飲み会に出かける方もいらっしゃるかもしれません。一方で、心配なことも…アサヒグループへのサイバー攻撃によるビールの在庫不足が県内でも起きています。この週末を乗り切れるか。飲食店からは不安の声もあがっています。飲食店が多く集まる岩国市麻里布町の酒販店＝酒のヒットです。（江木食品 江木勝也社長）「金曜日週末なんですけど、いつもならこの