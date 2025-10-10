【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、新曲「Stare In Wonder」のBehind The Scenes映像を公開した。 ■スペシャルダンスパフォーマンス映像撮影の舞台裏を収録 10月6日に配信リリースされたこの楽曲は、10月8日よりテレビ朝日系他で放送がスタートするTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌。 今回公開されたBehind The Scenes映像は、先日公開されたスペシャルダンスパフォ