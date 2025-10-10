新潟市で、中学生が警察学校の授業を体験しました。 警察官の制服を着て授業を体験したのは、黒埼中学校の2年生8人です。生徒たちは『少年警察官』として交通事故の捜査を体験。アルコールチェックなどの方法を学びました。 また、警察学校の初任科生の指導のもと警察手帳を使った点検教練にも挑戦しました。 ■体験した生徒 「人間離れしたくらい厳しいイメージをもっていたが、優しくてもっていた印象と違