ナベヅルを迎える準備が進んでいます。昔ながらの田園風景でナベヅルを迎え入れようと周南市・八代小の児童らがきょう、ツルのえさ場に「藁のう」をつくりました。脱穀した藁を積み上げ足で踏み固めて作る藁のう…、きょうは八代小の全校児童9人が藁のう作りに挑戦しました。昔ながらの田園風景にナベヅルを迎え入れようという取り組みで児童たちは、藁を丁寧に踏み固めながら藁のうを作っていきました。作業開始からおよそ30分…