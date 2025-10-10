シー・ヴイ・エス・ベイエリア [東証Ｓ] が10月10日大引け後(19:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結最終損益は0.6億円の赤字(前年同期は8.1億円の黒字)に転落し、従来の1億円の黒字予想から一転赤字で着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の2.4億円の黒字→0.4億円の赤字(前期は11.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、