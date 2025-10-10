女優の広末涼子の所属事務所が、TBSに対して名誉毀損を理由に内容証明を送付するという異例の事態が起きた。この一件は、テレビ業界内外に大きな波紋を広げた。問題となったのは4日深夜に放送されたTBS「オールスター後夜祭’25秋」での出来事。番組内で「時速165キロを出したことがないのは？」という四択クイズが出題され、その選択肢の一つに広末の名前が含まれていた。さらに司会者が、広末が起こした交通事故に触れ「時速