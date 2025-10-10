テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１０日に放送され、タレントの長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。この日は、食品の工場調理を見ながら何が作られているかのを当てる早押しにチャレンジ。正解は「アメリカンドッグ」だったが、一茂は「ホットドッグ！」と自信満々で回答。不正解と告げられ「えー！ホットドッグじゃないのこれ！」と絶叫した。正解が「アメリカンドッグ」と告げら