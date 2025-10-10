台風23号の予想進路（10日18時現在）台風23号は10日、南大東島東付近の海上を、北西に進んだ。11日にかけて南西諸島から九州南部に接近する見通しで、気象庁は強風や高波、大雨による土砂災害などへの注意を求めた。その後は発達しながら東寄りに進み、12〜13日ごろ、台風22号で記録的な大雨となった伊豆諸島にかなり近づく恐れがある。暴風に厳重な警戒が必要だ。気象庁によると、台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄