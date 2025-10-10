台風22号の直撃から一夜が明けた東京・八丈島。土砂で崖が削れ、その下には自動車が谷底に落ちていました。10日も濁流が流れ続けていた八丈島の末吉地区。山林が崩れ、土石流が小学校の跡地に流れ込みました。島の各地で明らかになる甚大な被害。ホテルでは、強風で屋根が飛ばされる被害も。55年営業を続ける中で最大規模だという今回の台風被害。室内に案内してもらうと…。八丈島パークホテル・矢島寛ニさん：（Q.屋根がはがれて