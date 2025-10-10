BE:FIRSTが10月6日に配信スタートした新曲「Stare In Wonder」のBehind The Scenes映像が公開された。本楽曲は、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に決定している。今回公開されたBehind The Scenes映像は、公開されているSpecial Dance Performance映像撮影の舞台裏を収めたもの。ストイックに撮影に臨むBE:FIRSTの姿に注目だ。さらに公開されているSpecial Dance PerformanceはYouTubeの＜急