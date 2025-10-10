公明党の連立離脱に与野党からさまざまな反応が入ってきました。永田町には激震が走っています。立憲民主党・野田代表：今の執行部に対する責任論がこれから噴出してくるんではないかと。そういう意味では党内に大きな変化が激動が走るのではないかと思います。連立が取りざたされていた国民民主党の玉木代表は「公党の代表として首相を務める覚悟はあります。物価高対策、そして政治とカネの問題といったところで幅広く合意できる