物価高と円安に生活を圧迫され、毎月貯金するのもやっと……という人が少なくないのでは。しかし税理士・公認会計士で投資家の永江将典氏によれば、「貯金しているだけでは、お金を捨てているのと同じ」だと言います。せっかく貯めたお金の価値が知らぬ間に目減りしていくというのは、信じ難い話です。 永江氏は最新著書『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』（10月2日発売）で、「何もしないこと」こそが最大のリ