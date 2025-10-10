Sable Hillsが、10月23日に新曲「Namu」をリリースすることを発表した。あわせてアートワークと共に、僧侶と思われる人物と写る新ビジュアルが公開された。先日CreativemanのオフィシャルYoutubeチャンネルで公開された動画内でも触れられていたように、同曲は日本最大のメタルフェス＜LOUD PARK＞にて初披露される予定。＜LOUD PARK 25＞OPEN 09:30 / START 10:30TICKET NOW ON SALE https://loudpark.com/ticket/＜Sable Hills 1