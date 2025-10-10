「ホロライブプロダクション」の音楽アーティストVTuberグループ「ReGLOSS」メンバーである、一条莉々華さんと儒烏風亭らでんさんが、フィットネスソフト『リングフィット アドベンチャー』（Nintendo Switch）に挑戦。らでんさんが自身の年齢と体重を公開し、ファンが驚きの声を上げた。【動画】らでんさん（身長159センチ）の体重にファン「ほっそ！」本作はプレイヤーに合った運動負荷を決めるために年齢や性別、体重などを