2026年2月より上演される舞台『鋼の錬金術師』第三弾公演より、主人公エドワード・エルリックを演じるダブルキャストの一色洋平＆廣野凌大によるキャラクタービジュアル、全出演キャスト、公演スケジュール等が解禁された。【写真】廣野凌大演じるエドワード・エルリック2001年より2010年まで、月刊「少年ガンガン」（スクウェア・エニックス刊）にて連載された荒川弘の代表作『鋼の錬金術師』。『ハガレン』の愛称で親しま