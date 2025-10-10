【モデルプレス＝2025/10/10】YouTuberのゆんが10月10日、自身のYouTubeチャンネルを通じて第2子となる男児を出産したことを報告した。【写真】シルクロード＆ゆん夫妻、美文字際立つ直筆署名◆ゆん、第2子出産YouTubeでは、夫であるFischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードと2人揃って第2子の誕生を報告。動画の終盤には第2子が実際に動画に登場し、長男のコルクくんに続いて、「チルクくん」とニックネームを付けたことも明か