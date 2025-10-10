２５歳のブレイク俳優が、印象激変のイメチェンヘアを披露した。１０日までにインスタグラムを更新し「えっとオン眉になりました。高校生ぶりに」と、ヘアカットを報告したのは俳優の松本怜生。眉毛がくっきりと見える短さで、「幼いって言うなよぉぉぉ」と投稿した。フォロワーは「雰囲気違う〜！！でも似合ってる」「またイメージ変わりますね」「ええええっちょっと可愛すぎるかも！！！」「オン眉も似合っちゃうの？」「