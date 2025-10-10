お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長の“まさかの報告”が話題になっている。１０日までにインスタグラムを更新し、「たぶんこの人生一度のお知らせ」と書き出したアンゴラ村長。「なんと今日１０／１０発売『スピリッツ』アンゴラ村長が表紙です！！！！！！！！」と雑誌の表紙を飾ったことを報告。「スピリッツ表紙にたどり着くまでのルートでいちばん変なんじゃない！？でも朝起きてコンビニにあるか見に行くの楽