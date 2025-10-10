人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が10日、自身のXを更新。人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズの登場キャラ・トウコのイラストを投稿した。【画像】ホットパンツから生足！ぶくぶ先生が描いた『ポケモン』トウコトウコは『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』の女の子主人公で、イラストでは、原作そのままに、ピンクと白のキャップに、黒ベスト＆白トップスの組み合わせ、ダメージデ