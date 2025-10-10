メ～テレ（名古屋テレビ） 10日午後、三重県津市の彫金教室で火事があり、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。 警察と消防によりますと、午後2時45分ごろ、津市藤方の彫金教室で「建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 また、2人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 当時、教