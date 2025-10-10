ボートレース浜名湖「静岡朝日テレビサンライズカップ」の3日目が、10日に行われた。2日目に不良航法による手痛い減点10が課された関浩哉（30＝群馬）だが、3日目10Rを3コース捲りで制してすぐさま巻き返しに成功。1分47秒1の現行エンジンレコードを叩き出した。「今日が一番良かった。行き足が良くてスタートがしやすい。安定してコンマ10近辺を行けているのはエンジンのおかげ。押し感があるし、出足からのつながりで伸び