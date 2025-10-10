◇国際親善試合日本−パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)と対戦。試合前に、8月10日に誤嚥（ごえん）性肺炎のため81歳で亡くなった元サッカー日本代表の釜本邦茂さんへの黙とうが捧げられた。釜本さんは1968年メキシコ五輪銅メダリストで、日本サッカー界を代表するストライカーとして活躍。1977年に日本代表