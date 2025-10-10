広陵高（広島）野球部で1月にあった暴力問題で、同校は10日、第三者委員会を設置したと発表した。日本高野連から3月に厳重注意され、同校は8月に第三者委を設置するとしていた。野球部では今年1月、上級生4人が1年生の頬をたたくなどした暴力があった。広陵高によると、被害生徒は転校。問題は公表されなかったが、夏の甲子園大会直前に交流サイト（SNS）で拡散し、誹謗中傷や爆破予告があったとして、1回戦勝利後に出場辞退を