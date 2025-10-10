元横綱の白鵬翔さんが公式アンバサダーを務める舞台「モンゴル・ハーン」が１０日、都内の東京国際フォーラムで初日を迎えた。３０００年前のモンゴル帝国を舞台に、権力闘争をモチーフにした叙事詩が描かれた舞台。白鵬さんの他に、横綱豊昇龍、十両朝白龍、音羽山親方（元横綱鶴竜）ら角界関係者が多く訪れた。白鵬さんと言葉を交わした。ロンドン、シンガポール公演が評判を呼んだ同舞台。東京公演は今月２０日まで、愛知