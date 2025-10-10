市幹部職員の既婚男性と複数回ラブホテルで面会したとの報道で、世間からの注目を集めている前橋市の小川晶市長。10月10日から、個人事務所にコールセンターを開設したことがわかった。【写真】拡散された既婚者部下と市長が利用したとされるホテルの一室“ラブホテル密会”が報じられたのは9月24日。『NEWSポストセブン』の報道で、小川市長と市職員が2か月の間に9回もラブホテルを利用していたことが明らかになった。同日夜