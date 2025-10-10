タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。奄美大島で一緒に暮らすパートナーについて明かした。MCの黒柳徹子（92）が「パートナーの方はどういう方なの？」と聞くと、「とっても優しい、穏やかな方で。私とかはすごく心配性だったり、不安性だったり、緊張しいだったりするタイプなんですけど。どっちかというと、堂々としていて…。『大丈夫、大丈夫』っていう感じのタイプの方な