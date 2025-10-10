演歌歌手坂本冬美（58）が10日、大阪市内の新歌舞伎座で「坂本冬美特別公演」の初日を迎えた。公演は第1部が舞台「弁天お春騒動記」で、坂本が明治時代の瓦版屋お春を演じる。第2部「坂本冬美Premium Stage2025〜綺羅星たちのうた〜」では、第1部に続いて、一路真輝、夢咲ねね、竹内將人、相島一之、中村梅雀ら豪華共演者がステージに登場。坂本の「また君に恋してる」「夜桜お七」「あばれ太鼓」、最新曲「浪花魂」などのオリジナ