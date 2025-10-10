タレントのIMALU（36）が10日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。デビュー当時を振り返った。デビュー16年というIMALUは「あっという間ですし、自分でも信じられないですね。最初は本当に両親の名前もあってのデビューだったので」と、2歳のころに離婚をした父明石家さんま（70）と母大竹しのぶ（68）に触れた。そして「自分も、なんにもできないまま、この仕事が始まり。いただく仕事と自分のスキルが全