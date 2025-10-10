9日午後、福井空港で、セスナ機が着陸の際に前脚を損傷する事故がありました。国の運輸安全委員会は10日、航空事故調査官を現地に派遣し、原因を調べました。記者リポート「運輸安全委員会の調査官2名が滑走路を空港職員と同行して入念に調べています」9日午後3時ごろ、福井県坂井市の福井空港で名古屋空港を飛び立ったセスナ機が着陸した際に、機体がバウンドした衝撃で前輪を支える足が折れ曲がり、滑走路で動けなくなりました。