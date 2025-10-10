11日から雑貨ショップやクラフト作家が全国から集まる展示販売会が始まります。3連休のお出かけに雑貨選びはいかがでしょうか。今回で12回目を迎える総合雑貨イベント「Zakka（ざっか）たいむ」全国各地から雑貨ショップやクラフト作家が集まり、初出店となる10店舗を含む103の店がブースを並べます。イベントでは、洋服やアクセサリーなど定番ものから手作りの雑貨まで、さまざまな商品が会場を埋め尽くします。その場でカスタマ