金沢市の小学校でAI＝人工知能を持つ会話ロボットを活用した授業が行われました。小学校の現場でも進むAI教育、その最前線を取材しました。AI会話ロボットとの会話児童「好きな食べ物は」ロボット「肉まん」金沢大学の附属学校5校園では3年前から、社会課題解決型の教育プログラムを行なっていて、その一環として小学校では3年生が会話ができるAIロボット「Romi」を使ったプログラミングの授業を実践しています。授業ではこれまで