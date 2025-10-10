海鮮やスイーツなど、選りすぐりの北海道グルメを集めた人気の物産展が今、金沢の香林坊大和で開かれています。10日から半数を超える店舗が入れ替わったということで、おすすめ商品を取材してきました。大野紘乃キャスター「きょうから始まった秋の大北海道展第2弾！お目当ての店の名物グルメを求めて長い列ができています」毎年人気の「秋の大北海道展」。10日から始まった第2弾では、第1弾から26の店舗を入れ替え、初出展となる6