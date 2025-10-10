ことし、クマに襲われケガをした人は県内で10人にのぼり県内には「クマ出没特別警報」がでています。全国でも被害が広がる中クマを捕獲する罠に注文が相次いでいます消防車に設置されたドライブレコーダーの映像。9日、十日町市内を走行中、右側から飛び出してきた1頭のクマ。車両にぶつかりその後姿が見えなくなったといいます。一方、10月6日の新発田市。クマの鳴き声のようなものが聞こえ近づいてみると・・用水路