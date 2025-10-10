佐々木の圧巻投球に敵将も唸った(C)Getty Images日本人ルーキーの快投が止まらない。現地時間10月9日、ドジャースの佐々木朗希は、本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に8回から救援登板。3回36球を投げ、無安打無失点、2三振無四死球に抑える快投を見せた。ここまでポストシーズン4試合に登板しており、計5回1/3を1安打無失点、防御率0.00と好調だ。【動画】佐々木朗希、魂の完全投