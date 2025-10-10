送球ミスしたカーカリングはがっくりとうなだれた(C)Getty Imagesあまりに劇的で残酷な結末だ。現地時間10月9日、フィリーズは、敵地ドジャースタジアムでドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第4戦に臨み、延長11回の末、1-2でサヨナラ負け。通算1勝3敗でリーグ優勝決定シリーズへの進出を逃した。中でもそのショッキングな幕切れには、SNS上で多くの反響が寄せられている。【動画】平凡な投手ゴロで痛恨のミスフィリーズ