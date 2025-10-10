10月10日に開催される国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表は、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦する。森保ジャパンがホームで戦うのは、６月10日のインドネシア戦（６−０、北中米ワールドカップ・アジア最終予選）以来、ちょうど４か月ぶり。前回の会場もガンバ大阪の本拠地であるパナスタだった。チケットは完売で多くの人々が集まっており、一角ではパラグアイのサポーターも声援を送っている。