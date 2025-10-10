人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）メンタルが不調気味。気晴らしにパーッと遊ぶのがおすすめ。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）目標が大きすぎて挫折しそう。身の丈にあった目標作りを。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）場の雰囲気が読めず