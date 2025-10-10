２６年続く連立に、ついに終止符か。関西の議員らの反応は…１０月１０日、約１時間半にわたり行われた、自民党と公明党の党首会談。公明党は企業・団体献金の規制強化を求めましたが合意に至らず、斉藤鉄夫代表は連立を離脱する方針を明らかにしました。２６年間続いた連立が解消される見込みとなったことに、公明党の中央幹事を務める伊佐進一前衆院議員は…公明・伊佐進一前衆院議員「やむを得ない判断だったかなと思っています