◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第1日（2025年10月10日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高2年）が6番パー3でホールインワンを達成。賞金100万円が贈られた。実測値190ヤードの6番パー3。4Uで振り抜くと、ピン手前5メートルに落ち、そのまま転がってカップインした。自身8度目のエースに「ツアーでできて嬉しいですし、結果的に賞金ももらえる