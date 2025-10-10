コメの価格が高騰する中、糸魚川市で玄米60kgが盗まれる被害がありました。被害を受けた男性が当時の様子を語りました。 ■被害を受けた男性 「ここにちょうど14袋入るんですよ。一番上の2袋があれ？ないって。」 警察によりますと、糸魚川市で60代男性が管理する倉庫内の保冷庫から30kg入りのコメ袋2袋(時価合計約3万2000円相当)が盗まれました。 男性は、10月2日午前11時ごろに14袋のコメ袋を確認していて、10日午前5