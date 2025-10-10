●台風23号はあす11日(土)にかけて沖縄、奄美方面へ接近。その後、九州や四国の南を進む見通し●連休中、九州方面へ行く方ほど雨風に要注意。最新情報のこまめな確認を●県内は台風の影響は小さい。日中の蒸し暑さに注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 現在、台風23号は発達をしながら大東島付近を北上しています。あす11日(土)から3連休が始まりますが、遠出を計画している方は今後の台風の動向に注意が必要です。 この先、あす11日(