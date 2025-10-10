女優の松本若菜（41）が10日、都内で行われた日比谷シネマフェスティバルのトークショーに登壇した。ファンからの声援に手を振って応えながら、レッドカーペットに登場。「実は映画祭でレッドカーペットを歩くのは初めてなんです」と明かし「本当にいい思い出になりました」とほほ笑んだ。自宅で映画を見る際のこだわりを問われると「絶対に寝ながら見る」と回答。「クッションを背中いっぱいにして、横になって見るのが私の