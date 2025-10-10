日常的に医療的ケアが必要な子どもや、その家族などが抱える将来の不安を少しでも解消してもらおうと、鹿児島市で講演会が開かれました。鹿児島市で開かれた講演会は、一般社団法人とこしえ鹿児島が開いたもので、障害のある子どもを抱える親など、21人が参加しました。講師の上田 健介さんは、自身も障害のある双子の父親です。親が亡くなったり、認知症などで判断することが難しくなった後も子どもが将来、安心して暮らせ